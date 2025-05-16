SoloTürk'ten Ordu'da prova uçuşu

ORDU’da ‘Mayıs Yedisi’ etkinlikleri kapsamında gösteri yapacak olan SoloTürk, gösteri uçuşu öncesi prova yaptı.

Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı SoloTürk, 20 Mayıs’ta saat 14.30'da ‘Mayıs Yedisi’ etkinlikleri kapsamında Ordu’nun Perşembe ilçesinde düzenleyeceği gösteri uçuşu öncesi prova yaptı. SoloTürk’ün Ordu semalarındaki uçuşu, çevredeki kalabalık tarafından beğeni ile izlendi. Uçuşu izlemek için sahil kesimlerine gelen çok sayıda kişi, cep telefonları ile o anları kayıt altına aldı. Yaklaşık 20 dakika süren uçuş, akrobatik hareketlerin ardından tamamladı.

SoloTürk’ün prova uçuşunu ailesiyle birlikte izlemeye geldiğini belirten Mustafa Gürses (35), “Ailecek, SoloTürk'ü izlemeye geldik. Çok güzeldi, hepimiz çok beğendik. Devletimiz daim olsun” diye konuştu.