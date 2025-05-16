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        SoloTürk'ten Ordu'da prova uçuşu

        ORDU'da 'Mayıs Yedisi' etkinlikleri kapsamında gösteri yapacak olan SoloTürk, gösteri uçuşu öncesi prova yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 20:52 Güncelleme: 16.05.2025 - 20:52
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        SoloTürk'ten Ordu'da prova uçuşu
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        ORDU’da ‘Mayıs Yedisi’ etkinlikleri kapsamında gösteri yapacak olan SoloTürk, gösteri uçuşu öncesi prova yaptı.

        Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı SoloTürk, 20 Mayıs’ta saat 14.30'da ‘Mayıs Yedisi’ etkinlikleri kapsamında Ordu’nun Perşembe ilçesinde düzenleyeceği gösteri uçuşu öncesi prova yaptı. SoloTürk’ün Ordu semalarındaki uçuşu, çevredeki kalabalık tarafından beğeni ile izlendi. Uçuşu izlemek için sahil kesimlerine gelen çok sayıda kişi, cep telefonları ile o anları kayıt altına aldı. Yaklaşık 20 dakika süren uçuş, akrobatik hareketlerin ardından tamamladı.

        SoloTürk’ün prova uçuşunu ailesiyle birlikte izlemeye geldiğini belirten Mustafa Gürses (35), “Ailecek, SoloTürk'ü izlemeye geldik. Çok güzeldi, hepimiz çok beğendik. Devletimiz daim olsun” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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