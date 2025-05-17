Koruma altındaki kızılgeyikler Ordu'da doğaya salındı
ORDU'nun Mesudiye ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında 4 kızılgeyik doğaya bırakıldı.
ORDU’nun Mesudiye ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında 4 kızılgeyik doğaya bırakıldı.
Türkiye'de nesli azalan türler arasında yer alan kızılgeyiklerin korunması ve popülasyonlarının artırılması amacıyla gerçekleştirilen uygulama, doğal yaşamın sürdürülebilirliğine katkı sunmayı hedefliyor. Kızılgeyiklerin doğaya bırakılmasına Mesudiye Kaymakamı Hüseyin Ensar Altun ile Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit de katıldı. DKMP ekipleri tarafından özel olarak yakalanan kızılgeyikler, detaylı sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra taşıma kafeslerine alındı. Yolculuk boyunca sağlık durumları sürekli takip edilen geyikler, güvenli bir şekilde Mesudiye ilçesine ulaştırıldı. Kızılgeyiklerin salındığı anlar, güzel görüntüler oluşturdu.
Yetkililer, kızıl geyiklerin doğaya salınmasının bölgedeki biyolojik çeşitliliğe katkı sağlayacağını ve yerel ekosistemi destekleyeceğini belirtti. DKMP Genel Müdürlüğü, bu tür çalışmaların farklı bölgelerde de süreceğini açıkladı.
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