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        İş yerinin önünde bekleyen akraba 2 kişi, cipin çarpmasıyla öldü

        ORDU'nun Kumru ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, bir iş yerinin önünde bekleyen Ömer Irgav (80) ve akrabası Nadire Irgav'a (64) çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 22:23 Güncelleme: 21.06.2025 - 22:25
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        İş yerinin önünde bekleyen akraba 2 kişi, cipin çarpmasıyla öldü
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        ORDU'nun Kumru ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, bir iş yerinin önünde bekleyen Ömer Irgav (80) ve akrabası Nadire Irgav’a (64) çarptı. 2 kişi de ölürken, cip sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaza, saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Yalnızadam Mahallesi’nde meydana geldi. Halit Muharremoğlu (76) yönetimindeki CA 660 MX yabancı plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bir iş yerinin önünde bekleyen Ömer ve akrabası Nadire Irgav'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Ömer ve Nadire Irgav'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücü Halit Muharremoğlu ise gözaltına alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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