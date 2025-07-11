Ordu'da denize giren Afgan uyruklu çocuk boğuldu
ORDU'da serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren Afgan uyruklu H.
ORDU’da serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren Afgan uyruklu H.T. (7) isimli erkek çocuk, hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 17.30 sıralarında Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi plajında meydana geldi. Ailesi ile birlikte serinlemek için denize giren H.T., bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Denizde arama çalışması başlatıldı. Cankurtaran ve vatandaşların yardımıyla sudan çıkartılan H.T., ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. H.T., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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