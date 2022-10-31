Ordu'da yaşlı kadının kaybolan ineklerini polis ve zabıta ekipleri buldu

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ORDU (AA) - Ordu'nun Kabataş ilçesinde yaşlı kadının kaybolan ineklerini polis ve zabıta ekipleri buldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniceli Mahallesi'nde Gülizar Demir'e (65) ait iki inek bahçede otladığı sırada kayboldu.

Gülizar Demir, inekleri kendi imkanı ile bulamayınca polis ve Kabataş Belediyesine bağlı zabıta ekiplerinden yardım istedi.

Bir süre sonra bölgeye gelen ekipler yaklaşık bir saat aramanın ardından inekleri 2 kilometre uzaklıktaki bahçede buldu.

Ekipler, inekleri yaşlı kadına teslim etti.

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