Ordu'da 200 büyükbaş kapasiteli yetiştiricilik tesisi kuruldu

Kediler olmasaydı dünyanın sonu mu gelirdi? Hiç böyle düşünmediniz!

ORDU (AA) - Ordu'nun Kabadüz ilçesinde "Büyükbaş Sığır Besi Yetiştiriciliği Tesisi" faaliyete geçirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin Yokuşdibi Mahallesi'nde atıl durumdaki alana, yaklaşık 200 büyükbaş hayvan kapasiteli modern ve sıfır atık yaklaşımının uygulanacağı tesis kuruldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in de tesiste incelemelerde bulunduğu belirtilen açıklamada, şu görüşlerine yer verildi:

"Tesis bölgemizin tarım ve hayvancılığının gelişimine büyük ölçüde katkı verecektir. Faaliyete 150 baş hayvanla başlayacağız. Amacımız, halkımızı yönlendirmek. Bunun için de örnek çiftlikler kuruyoruz. Burada her şey düşünüldü."

Güler, tesislerin sayısını artırmak istediklerini, bu kapsamda Gölköy'de 160 baş hayvan kapasiteli çiftlik daha kuracaklarını aktardı.

Mesudiye'de de hayvan organize ihtisas bölgesi kurulması noktasında çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Güler, "Burada da 15 bin hayvan bulunacak. Fındık bahçelerindeki otları karma yeme çevirme çalışmalarımız var. Kendi sistemimiz içinde ekonomik bir yapı oluşturuyoruz. Ordu'nun, Türkiye'nin geleceği için de çok önemli bir tesis." değerlendirmesinde bulundu.

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