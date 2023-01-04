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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu'da yeni Organize Sanayi Bölgesi için çalışmalar sürüyor

AA

Ordu'da yeni Organize Sanayi Bölgesi için çalışmalar sürüyor

ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde ikinci Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) bir an önce açılması amacıyla yapılan toplantıların sonuç vermeye başladığı bildirildi.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odasından (OTSO) yapılan açıklamada, OTSO öncülüğünde, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, OSB Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurum yetkililerinin katılımlarıyla art arda toplantılar yapıldığı belirtildi.

Toplantılar neticesinde OSB Uygulama Yönetmeliği, OSB İmar Planı Teknik Şartnamesi ve ilgili kurum görüşleri doğrultusunda düzenlenmesi konularını içeren 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama ilk imar planı teklifinin Bakanlık onayından geçerek Ordu Valiliğine ulaştırıldığı aktarılan açıklamada, bundan sonraki süreçte bölge planının Valilikte askıya çıkarılarak sürecin tamamlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, yer seçiminin 11 Aralık 2014 tarihinde yapılan yaklaşık 895 dönüm büyüklüğündeki alanın altyapı projelerinin de yükleniciye verildiği bildirilerek, "Şehrimizin yatırımlardan en üst seviyede faydalanabilmesi için gerekli olan ve bugüne kadar sadece Doğu ve Güneydoğu illerine verilen cazibe merkezi statüsü alınabilmesi için çalışmalar başladı. Özellikle fındık sanayi ve lisanslı depo yatırımlarından yüzde 75'e varan hibe desteği alınmasını sağlayacak bu özel girişim için başvuru yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

OTSO Başkanı Adil Levent Karlıbel, "Bu önemli çalışmalarda bizimle birlikte ekip ruhu içinde hareket eden Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğüne destek ve gayretleri için teşekkür ediyorum, bu şehir birlikte güçlenecek." değerlendirmesinde bulundu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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