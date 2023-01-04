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Samsun'daki kazada ölen baba ve oğlu Ordu'da defnedildi

AA

Samsun'daki kazada ölen baba ve oğlu Ordu'da defnedildi

ORDU (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden baba ile oğlunun cenazeleri, memleketleri Ordu'nun İkizce ilçesinde toprağa verildi.

Baba Ömür ve oğlu Önder Kaynar'ın cenazeleri, yakınları tarafından Samsun'dan alınarak Ordu'ya getirildi.

Daha sonra Ünye Belediyesinde işçi olarak çalışan Önder Kaynar için belediye önünde tören düzenlendi.

Ünye Müftüsü Hüseyin Okuş'un dua ettiği törende konuşan Ünye Belediye Başkanı Başkanı Hüseyin Tavlı, "Kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir zaman dilimindeyiz. Mesai arkadaşımız Önder Kaynar ve babası Ömer Kaynar'ı elim bir trafik kazasında kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Acımız büyük." dedi.

Törene, Okuş'un ailesi, yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan katıldı.

Baba ve oğlunun cenazeleri, ardından götürüldükleri İkizce ilçesi Şentepe Mahallesi'ndeki camide öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığına defnedildi.

Samsun'un Terme ilçesinde, M.A'nın kullandığı 34 ENV 472 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı'nda park edilen 52 AAS 990 plakalı otomobilin arkasında bekleyen Ömür Kaynar (72) ve oğlu Önder Kaynar (40) ile park halindeki araca çarpmıştı. Kazada, baba ve oğlu olay yerinde hayatını kaybetmişti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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