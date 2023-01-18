Ulubey'de hayırsever kardeşler konferans salonu yaptıracak

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ORDU (AA) - Ordu'nun Ulubey ilçesinde hayırsever iş insanı kardeşler tarafından 109 kişilik konferans salonu yapılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ulubey Anadolu Lisesi'ne yapılacak konferans salonu için Valilik makamında protokol imza töreni düzenlendi.

Vali Tuncay Sonel, göreve başladıklarında Ordu'da 66 okulun deprem riski olduğunu belirterek, "Bu okulların tamamının yıkılması, yıkılan okulların yerine de yeni okulların yapılması gerekiyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Milli Eğitim Bakanlığımızın ve hayırseverlerimizin desteğiyle şu ana kadar 57 okul, 790 dersliğe ulaştık." ifadelerini kullandı.

Hayırsever iş insanları Erdal ve Erol Gürsoy kardeşlerin de babalarının adına Ulubey Anadolu Lisesi'ne 109 kişilik konferans salonu yapacağını aktaran Sonel, Gürsoy kardeşlere teşekkür etti.

Konuşmanın ardından protokol, Vali Sonel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve iş insanı Erdal Gürsoy arasında imzalandı.

Törende, Ulubey Kaymakamı Soner Divli ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Zorba da hazır bulundu.





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