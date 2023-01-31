Ordu Sağlık Müdürü Tüzün, Kabadüz'de sağlık kuruluşlarını ziyaret etti

ORDU (AA) - Ordu Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, Kabadüz ilçesinde sağlık kuruluşlarına ziyarette bulundu.
Tüzün, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ile ilçedeki Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Servis istasyonlarını inceledi.
Ziyaretlerin ardından konuşan Tüzün, ilçede sağlıkla ilgili eksik ve ihtiyaçların giderildiğini söyledi.
İlçe merkezinde 112 Acil Çağrı Merkezine arazili araç sağladıklarını anlatan Tüzün, "Bilindiği üzere ilçe zor bir doğaya sahip. Yine ilçenin Yokuşdibi Mahallesi'nde bulunan sağlık ocağını baştan aşağı yenileyerek buraya da 112 Acil Servisi hizmete sunduk." dedi.
Başkan Kaya ise Tüzün'e sağlıkla ilgili çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.