Ordu'da yaralı karaca yavrusu tedavi altına alındı

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ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan karaca yavrusu tedavi altına alındı.

Fatsa-Korgan kara yolunda bir aracın karacaya çarptığı ihbarı üzerine Fatsa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Müdürlük binasına getirilen ve burada ilk müdahalesi yapılan yavru karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Karaca, daha sonra gerekli tedavisi yapılmak üzere ekiplerce Geçici Bakımevi ve Hayvan Hastanesine götürüldü.

Veteriner İşleri Müdürü Ebru Biçim, AA muhabirine, Korgan ilçesinde görevli öğretmenlerin haber vermesi üzerine yaralı karacayı aldıklarını anlattı.

Ordu'dan ambulans gönderimi sağladıklarını ifade eden Biçim, "Karacaya yaptığımız ilk müdahalede şokta olduğunu gördük. Arka tarafında pelvis ve femur kısmında kırıklar vardı. Süreç içerisinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile irtibat kurup yapılan tedaviyi anlattık. Onlar da hayvan hastanesine doğru hızlı bir şekilde iletimini sağladılar." dedi.

Biçim, karacaların bölgede çokça bulunduğuna işaret ederek, araç sürücülerinin özellikle orman alanlarında tek şeritli yollarda daha yavaş gitmesini tavsiye etti.

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