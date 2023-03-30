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ORDU (AA) - Ordu'nun Gülyalı ilçesinde doğal gaz kullanımına başlandı.

Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede yıllardır hasretle beklenen doğal gaz serüveninin sonuna gelindiğini bildirdi.

İlçe halkına verilen sözün tutulduğunu belirten Tepe, doğal gaza yönelik altyapı ve üstyapıda tüm işlemlerin tamamlandığını, bazı hanelere doğalgaz akışının sağlanmaya başlandığını vurguladı.



Tepe, doğalgaz hattının diğer mahallelere ilerlemesi için de planlı ve gayretli şekilde çalışmalara devam ettiklerinin altını çizerek, kendilerine güvenen ve sabırla bekleyen ilçe halkına ve çalışmaların her aşamasında emeği bulunanlara teşekkür etti.

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