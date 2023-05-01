Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'nun İkizce ilçesini ziyaret etti

ORDU (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Cumhurbaşkanımıza minnettarız. Gerçekten son 20 yılda her alanda bu ülkenin hizmetle tanışmasına vesile oldu." dedi.



Ordu'dan AK Parti milletvekili adayı olan Özer, İkizce ilçesinde esnafı ziyaret etti.



AK Parti İlçe Başkanlığını da ziyaret eden Özer, burada yaptığı konuşmada, son 10-15 gün içerisinde Ordu'ya çok önemli yatırımları kazandırdıkları için duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Bakan Özer, bekleyen birçok projeyi hızlı şekilde çözdüklerini belirterek, "İnşallah bundan sonra alınan hizmetlerin kapasitesinin artırılmasına yönelik her türlü desteği vereceğiz." ifadesini kullandı.

Ordu'yu çok daha iyi noktalara taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Özer, "Cumhurbaşkanımıza minnettarız. Gerçekten son 20 yılda her alanda bu ülkenin hizmetle tanışmasına vesile oldu. Tüm alanlarda anti demokratik uygulamaları, başörtüsü yasağından diğer alanlara kadar tüm adımlar atıldı. Her geçen gün ülkemizin güçlenmesi için çaba sarf ediyor. Gece gündüz demeden, hatta sağlığını bile riske atacak şekilde çalışıyor." diye konuştu.

Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yol arkadaşları olarak vatandaşların imkanlarını iyileştirmek için hizmetlere devam edeceklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Sadece seçim öncesi değil, seçim sonrası da sık sık bir araya geleceğiz. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözlerin hepsini yerine getireceğiz. Mümkünse de bunları seçimden önce yapacağız. Onları da yüzde 80 oranında gerçekleştirdik. Milli Eğitim Bakanlığının gerçekleştirme oranı ise yüzde yüz."

Bundan sonra da yatırımların devamının geleceğini belirten Özer, "Durmak yok, yola devam." dedi.

Bakan Özer, daha sonra İkizce Belediyesini ziyaretinde, kendisine ilçeyle ilgili taleplerin olduğunu, bu talepleri değerlendireceklerini ifade etti.

Mesleki eğitim merkezlerinin son bir yılda ülkenin çırak, kalfa ve ustalık ihtiyacını karşılama noktasında çok büyük işler gördüğüne dikkati çeken Özer, "Bir sene önce yaklaşık 159 bin çırak, kalfa varken şu anda 1 milyon 400 bin seviyesinde. Bu çırak kalfa içerisinde 39 bin kadınımız eğitim alırken bugün bu sayı 443 bine çıktı." diye konuştu.





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