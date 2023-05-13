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Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'da konuştu:

AA

Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'da konuştu:

ORDU (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Ben yine inanıyorum ki yarın akşam sandıklardan Türkiye'ye ayar vermeye çalışan tüm uluslararası mihraklara en güzel cevabı, milletin iradesi tecelli ederek verecektir." dedi.

Ordu'dan AK Parti milletvekili adayı olan Özer, Aybastı ilçe meydanında, dünyanın 14 Mayıs'taki seçimlerin sonucunu beklediğini söyledi.

Önlerine her türlü engeli çıkaranların 14 Mayıs'a odaklandığını belirten Özer, "Biz Ordu'da, Samsun'da, Trabzon'da öyle bir sonuçla sandıktan çıkacağız ki dosta güven, düşmana korku salacağız. Bizim öyle bir liderimiz var ki sizlere hizmet edebilmek için gece gündüz demeden, sağlığını hiçe sayarak dahili ve harici bedbahtların karşısında dimdik durarak çalışmasına devam ediyor." diye konuştu.

Özer, Türkiye'nin bugünlere kolay gelmediğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"E-muhtıraları hatırlayın, vesayet odaklarının parmak sallamalarını hatırlayın. Yurt dışı finans merkezlerinin Türkiye'ye çektiği operasyonları hatırlayın. Onların derdi neydi; Onların derdi, bağımlı bir Türkiye olmasıydı. Onların derdi, Aybastı'ya hizmet gelmemesiydi. Onların derdi, Gürgentepe'ye, Kumru'ya, Ünye'ye, Fatsa'ya hizmetin gelmemesiydi, hiç umurlarında bile değildi."

Yarından sonra yeni bir Türkiye Yüzyılı'nın başlayacağını ifade eden Özer, "Yurt dışı güç odaklarının değil, siz değerli milletimizin iradesinin tecelligahı olan, seçimlerin tüm süreçleri belirlediği ve bu kutlu yürüyüşe devam ettiği yepyeni bir Türkiye." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye Yüzyılı için Yürüyoruz" etkinliği düzenlendi

Bakan Özer, daha sonra Altınordu ilçesinde partisince düzenlenen "Türkiye Yüzyılı için Yürüyoruz" adlı etkinliğe katıldı.

Demokratik bir seçim süreci yaşandığını anlatan Özer, "Sadece politikalarımızı anlattığımız, hiçbir sataşmaya girişmediğimiz, seviyeli şekilde bu süreci tamamlamaktan, Ordu'da nihayetlendirmekten gerçekten büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

Özer, sadece Ordu'da değil tüm Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nın ilk şarkılarının söylenmeye başlanacağına dikkati çekerek, "Ben yine inanıyorum ki yarın akşam sandıklardan Türkiye'ye ayar vermeye çalışan tüm uluslararası mihraklara en güzel cevabı, milletin iradesi tecelli ederek verecektir." ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe, Bakan Özer'in yanı sıra AK Parti Ordu milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Metin Gündoğdu ve Ergün Taşçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve vatandaşlar katıldı.

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