Samsun'daki kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi defnedildi

Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

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ORDU (AA) - Samsun'daki trafik kazasında ölen anne, baba ve 4 yaşındaki kızlarının cenazesi, memleketleri Ordu'da defnedildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, dün iki otomobilin çarpıştığı kazada vefat eden İbrahim (35), eşi Kiraz (33) ve kızları Zeynep Lina Çubuk (4) için Ordu'nun Çaybaşı ilçesindeki Koztepe Camisi'nde tören düzenlendi.

Çubuk ailesinin cenazeleri, kılınan namazın ardından ilçedeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Aynı kazada vefat eden İbrahim Çubuk'un ablası Emine Ocak'ın (44) cenaze namazı ise Ordu'nun İkizce ilçesindeki Merkez Camisi'nde kılındı.

Ocak'ın cenazesi, daha sonra defnedilmek üzere Sakarya'nın Adapazarı ilçesine gönderildi.

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