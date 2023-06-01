Ordu'da 20 bin ton kapasiteli lisanslı fındık deposunun yapımına başlandı

ORDU (AA) - Ordu'da 2. Organize Sanayi Bölgesinde kurulacak lisanslı fındık deposunun yapımına başlandı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 6 ay önce sözünü verdikleri lisanslı depo için ilk kazmanın vurulduğunu belirtti.

Altınordu ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi'nde 2. Organize Sanayi Bölgesi içerisinde belediyeye ait arazide inşa edilen deponun son teknolojiyle donatılacağına işaret eden Güler, şunları kaydetti:

"Lisanslı depoculuk için şirketimizi kurduk. Daha önce satın aldığımız arsa içerisinde 36 dönüm üzerinde 14 bin metrekarelik inşaat alanında lisanlı depoyu hayata geçiriyoruz. 35 silodan (fındık depo tankı) oluşan ve 20 bin ton kapasiteli lisanslı depoyu üreticilerimize açacağız. Fındığı artık yabancıların elinde oyuncak olmaktan kurtulacağız. Fındığını patoza verdikten sonra piyasaya emaneten indirmek zorunda kalan üreticinin bu sorununu çözmek için elimizden geleni yapacağız."

Güler, deponun özelliklerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Fındığın en iyi şekilde korunmasını sağlayacak depoda, çelik silo yükleme bunkerleri ve besleme istasyonları, fındık tankları, fındık temizleme ekipmanları, fındık numune alma ve analiz ekipmanları, elektronik fındık tartım kantarları, fındık beslemesi sağlayan muhtelif ölçülerde konveyör ve elevatör ekipmanları, fındık boşaltılmasını sağlayan muhtelif ölçülerde konveyör ve elevatör ekipmanları, lisanslı depoculuk yazılımı ve ekipmanları, barkod sistemi ve ekipmanları, jüt çuval ve bigbag çuval paketleme ekipmanları, azot jeneratörleri ve ekipmanları, kabinli dizel jeneratör ve ekipmanları ile sıcaklık görüntüleme sistemleri yer alacak."





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