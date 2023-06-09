Ordu'da sağanak nedeniyle Esenli Deresi taştı

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ORDU (AA) - Ordu'nun Aybastı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Esenli Deresi taştı.

Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, AA muhabirine, aniden başlayan sağanağın ilçe genelinde yaklaşık 15 dakika sürdüğünü söyledi.

Yağış dolayısıyla bazı derelerin debisinin yükseldiğini vurgulayan Geçtan, "Reşadiye-Aybastı kara yolu güzergahındaki Esenli Deresi taşarak yolu kapattı. Ekiplerimiz iş makineleriyle çalışmalara devam ediyor. Şu anda yolu açtık, kontrollü geçiş sağlanıyor." dedi.

Geçtan, ilçe merkezinde menfezlerin tıkanmasına bağlı su birikintileri de oluştuğunu ifade ederek, yağışın yollara sürüklediği rüsubatın temizlenmesi için çalışmalara devam edildiğini aktardı.

Yağışın ilçede bazı yolların yanı sıra tarım arazilerinde de zarara yol açtığı belirtildi.

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