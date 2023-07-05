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Ordu'da koyun yünü yatak ve yorgan yapmak için hazırlanıyor

AA

Ordu'da koyun yünü yatak ve yorgan yapmak için hazırlanıyor

ORDU (AA) - Ordu'nun Çambaşı Yaylası'nda koyunlardan kırpılan yünü, yatak ve yorganlar için hazır hale getiriliyor.

Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası'nda koyunların yünlerinin kırpılma işlemi bir süre önce tamamlandı.

Yöre sakinleri, kırpılan yünleri dere ve ırmaklarda yıkayıp suda kaynatmaya ve ardından kurutma işlemini yapmaya başladı.

İlçenin Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan Zeynep ve eşi Hayrettin Çöl de yayladan aldıkları yünlerin, Kurumehmet Deresi'nde temizliğini yapıyor ve evlerinde kullanacakları yatak ve yorganlar için hazırlıyor.

58 yaşındaki Zeynep Çöl, AA muhabirine, çocukluk yıllarında çok yaygın olarak koyun yünlerinin kullanıldığını söyledi.

Bu işin biraz zahmetli olduğunu dile getiren Çöl, "Ancak yapıldıktan sonra insanın uykusu ve dinlenmesi bambaşka oluyor. Biz de bu nedenle sağlıklı yaşamak için yorgan ve yataklarımızı koyun yününden yapıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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