Ordu'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde sağanak nedeniyle kırsal mahallelerde yollar ve tarım arazileri zarar gördü.
İlçede erken saatlerde etkili olan sağanak üzerine Ünye-Kumru yolu Günpınarı Mahallesi mevkisinde trafiğe kapandı.
Yaklaşık bir saatlik çalışmayla biriken suyun temizlendiği yolda ulaşım yeniden sağlanmaya başlandı.
Aralıklarla süren yağış nedeniyle kırsal mahallelerde tarım arazilerinin zarar gördüğü ilçede vatandaşlar, ulaşımda güçlükler yaşadı.
Çatalpınar Mahallesi'nde su birikintileri sebebiyle kapanan yollar iş makineleriyle açıldı, Saylan Mahallesi'nde de ulaşımda aksama oldu.
Sağanağa bağlı yükselen Tabakhane ve Cevizdere derelerinin debileri, yağışın etkisini yitirmesiyle düştü.
Dere üzerlerindeki köprülerde olumsuzluk riskine karşı Ünye Belediyesi ekipleri nöbet tutuyor.
Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ünye Belediyesine bağlı 112 personel, 77 iş makinesi ve araçla sahada çalışmalarını sürdürüyor.