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        Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda heyelanlar meydana geldi

        AA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 19:20
        Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda heyelanlar meydana geldi

        ORDU (AA) - Ordu'da etkili olan sağanak nedeniyle Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun bazı noktalarında meydana gelen heyelan, ulaşımı aksattı.

        Mesudiye ile Ulubey ilçeleri sınırındaki Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun Darıcabaşı Tüneli girişindeki heyelanda, yolun bir bölümü çöktü. Çökme anı çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun Altınordu ilçesi Gümüşköy Mahallesi'nde ise heyelan sonucu yolda çökme oluştu. Aynı mevkide bulunan dere yola taştı.

        Söz konusu bölgelerde ulaşım sağlanamıyor.

        Bölgede incelemelerde bulunan Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, gazetecilere, iki gündür devam eden sağanağın Ordu'nun 19 ilçesini etkilediğini söyledi. Türkcan, Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda da ulaşımın aksadığını anlattı.

        Yolun iki noktadan ulaşıma kapatıldığını ifade eden Türkcan, "Çağlayan ve Darıcabaşı dediğimiz alanda tünelin ağzında yol tamamen göçtü, şu anda ulaşım yok. İnşallah yarın havalar açtığı takdirde Karayolları ekipleri, Ulaştırma Bakanlığı hızlı şekilde, bizler de takip ederek vatandaşlarımızın ulaşımını sağlayacağız." dedi.

        Türkcan, Ulubey ilçesinin 41 mahallesinde 300'ün üzerinde noktada irili ufaklı heyelan meydana geldiğini kaydetti.

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