915. Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali başladı

ORDU (AA) - 915'inci Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali başladı.

Ordu Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Aybastı Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin ilk gününde ilçe meydanında bulunan Atatürk Anıtı'na protokol üyelerince çelenk sunumu yapıldı.

Daha sonra mehter takımı eşliğinde ilçe merkezinde vatandaşların da katılımı ile yürüyüş yapıldı.

Halk oyunları gösterilerinin de sunulduğu etkinlik sonrası Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, AA muhabirine Ordu'nun çok büyük bir festivale ev sahipliği yaptığını söyledi.

915'incisi düzenlenen Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali'nin pazar gününe kadar süreceğini belirten Geçtan, festivale tüm boylarda 1500 güreşçinin katılım göstereceğini beklediklerini kaydetti.

Başkan Geçtan, güreşlere katılım için başvuruların devam ettiği bilgisini vererek başpehlivanların yüzde 70'inin şimdiye kadar başvuru yaptığının altını çizdi.

Kırkpınar Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek'in bu festivalde yer alacağını vurgulayan Geçtan, festivalin 4'üncü gününe TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da geleceğini ifade etti.

Geçtan, festival kapsamında yarın yöresel yarışmaların yapılacağını, bunların en güzel buzağı, koyun kırkma ve yöresel peynir gibi yarışmaların olduğunu sözlerine ekledi.