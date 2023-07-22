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        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ordu'da Yağlı Güreş ve Kültür Festivali'nde konuştu:

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 18:56
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ordu'da Yağlı Güreş ve Kültür Festivali'nde konuştu:

        ORDU (AA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Er meydanında nasıl evlatlarımız birbirleriyle yarışıyorsa dünyada bütün milletlerin evlatlarıyla da yarışabilecek, sporda, kültürde, sanatta, bilimde her alanda yarışacak gençleri yetiştireceğiz ve Allah'ın izniyle Türkiye'yi çok daha ileriye götüreceğiz." dedi.

        Kurtulmuş, Ordu'da Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali'nde yaptığı konuşmada, 915'incisi gerçekleştirilen güreş müsabakalarının, Türk milletinin köklü bir geçmişe sahip olduğunu, büyük bir tarih ve medeniyet birikimi bulunduğunu en güzel şekilde gösterdiğini söyledi.

        Yiğitliğin, kardeşliğin, kazanmak için savaşmanın ancak kaybettiğinde de üzülmeyip rakibini tebrik etmenin er meydanı olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Bu er meydanında güç, kuvvet, çalışma, azim ve yiğitliğin yanı sıra dostluk ve kardeşlik de vardır. Onun için bizde 'er' derken, er gibi birisinden bahsederken, her bakımdan ahlaki faziletlerle donanmış insanlardan bahsediyoruz demektir." ifadelerini kullandı.

        Er meydanını dolduran ahlak ve fazilet sahibi güreşçileri tebrik ettiğini belirten Kurtulmuş, er meydanlarından nice ahlaklı, faziletli insanların çıkmasını diledi.

        Kurtulmuş, er meydanında ortaya konulan kararlılığın, yiğitliğin ve mücadele azminin, müsabakalarda yarışın ortağı olma kararlılığının hayatta da rehber olmasını istediğini söyleyerek, şöyle devam etti:

        "Türkiye olarak hep daha ileriye gitmenin, hep daha güçlü olmanın, hep dünya milletleri arasında büyük yarışların öncüsü olmanın ülkesi olmak zorundayız. 85 milyon olarak birlik ve beraberlik içerisinde köklerimizden, tarihimizden, medeniyetimizden, kültürümüzden aldığımız güçle daha ileriye, daha güçlü hedeflere yoğunlaşacağız ve inşallah ülkemizi yeniden güçlü büyük Türkiye olma istikametinde çok daha ileriye götürmek için mücadele edeceğiz."

        Mücadelenin hayatın her alanında olduğuna işaret eden Kurtulmuş, "Gayret ve yarışma hayatın her alanında vardır. İşte burada, er meydanında nasıl evlatlarımız birbirleriyle yarışıyorsa dünyada bütün milletlerin evlatlarıyla da yarışabilecek, sporda, kültürde, sanatta, bilimde her alanda yarışacak gençleri yetiştireceğiz ve Allah'ın izniyle Türkiye'yi çok daha ileriye götüreceğiz." dedi.

        Numan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bunun bir tek şartı vardır, ortak milli hedeflerimize inanmak ve inandığımız hedeflere kenetlenerek, aramızdaki tefrikaları bir tarafa bırakarak, farklılıklarımızı zenginlik vesilesi kabul ederek yolumuza devam etmektir. Bunun bir tane şartı vardır, Türkiye'nin zenginliklerini daha da artırmak, daha güçlendirmek, daha da çoğaltmak, medeniyetimizden, kültürümüzden, tarihimizden aldığımız güçle ileriye koşar adım yürümektir. Kökü mazide olmak demek, işte Anadolu'nun bir yaylasında, Aybastı Yaylası'nda bir güreş şenliğinin 915'incisini yapabiliyor olmak demektir. Kökü mazide olmak demek, gelenekleri 915 yıldır sürdürebilecek bir kültürel zenginliğe sahip olmak demektir. Kökü mazide olmak demek, bütün milli birikimlerimize sahip olarak ileriye gitme azim ve kararlılığı içeresinde olmak demektir. Allah bu milleti köklerinden ayırmasın."

        Kurtulmuş, hiçbir ağacın başka bir kök üzerinde, hiçbir milletin de başka bir milletin kültürü, sanatı, tarihi ve medeniyeti üzerinde yükselemeyeceğini kaydetti.

        Türk milletinin, 85 milyonun, Orta Asya'dan Balkanlar'a, Kafkaslar'dan Afrika'nın güneyine kadar ortak bir coğrafyanın, yüz milyonlarca insanın gözünün içine baktığı bir millet olduğunu belirten Kurtulmuş, "İnşallah daha güçlü olacağız, bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, bu er meydanlarından yükselen erlik ruhu, birlik ruhu, dirlik ruhu bize rehber olacak ve Türkiye'yi sonraki nesillere güçlü ve büyük bir Türkiye olarak devredeceğiz." diye konuştu.

        Kurtulmuş, Altınordu ilçesindeki Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kadın kooperatifleri programına da katıldı.

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