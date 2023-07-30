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        Valinin makam aracı, şehit oğluna sünnet arabası oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 12:03
        Valinin makam aracı, şehit oğluna sünnet arabası oldu

        ORDU (AA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel, 2016'da Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, yol kontrolü sırasında PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Erdi Demirer'in oğlu Çağan Demirer'in sünnet töreni için makam aracını tahsis etti.

        Vali Sonel, babası şehit olduğunda henüz 3 aylık olan Çağan Demirer için sünnet töreni düzenleneceğini öğrenince makam aracının sünnet arabası yapılması talimatını verdi.

        Vali Tuncay Sonel'in 52 0001 kırmızı plakalı makam aracı sünnet çocuğu olan Demirer'i şehirde konvoy ile gezdirdi.

        Balonlarla süslenen makam aracında şehidin defnedildiği Gürgentepe ilçesine bağlı Ağızlar Mahallesi'ne gelen Çağan Demirer, babasının mezarı başında dua etti.

        Çağan için ayrıca Gürgentepe Spor Salonu'nda da bir program düzenlendi.

        Programda, Gürgentepe Kaymakamı Muhammed Yılmaz ile Belediye Başkanı Yaşar Şahin de hazır bulundu.

        Şehir turu konvoyunda mutluluğu yüzüne yansıyan Çağan Demirer, makam aracını kendisine tahsis eden Vali Tuncay Sonel'e teşekkür etti.

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