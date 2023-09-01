Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da babası tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 20:44 Güncelleme: 01.09.2023 - 20:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da babası tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ORDU (AA) - Ordu'nun Gölköy ilçesinde tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, gözaltına alındı.

        Gölköy Mahallesi'ndeki evlerinin önünde Osman D. (50) ile oğlu Ahmet D. (23) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Osman D, kendisine ait pompalı tüfekle Ahmet D'ye ateş etti.

        Olayda ağır yaralanan Ahmet D, Gölköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaklaşık 3 ay önce evlendiği öğrenilen Ahmet D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim olan baba Osman D, gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Finaldeyiz!
        Finaldeyiz!
        Bakan Fidan'dan kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan kritik görüşme
        "Artık uzaya füzeleri gönderen bir gençlik var"
        "Artık uzaya füzeleri gönderen bir gençlik var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Avukatın kahreden ölümü! Restoranda fenalaştı
        Avukatın kahreden ölümü! Restoranda fenalaştı
        Prof. Dr. Naci Güçhan'ı hayattan koparan kaza!
        Prof. Dr. Naci Güçhan'ı hayattan koparan kaza!
        Togg üretimde gaza bastı!
        Togg üretimde gaza bastı!
        Meteoroloji cumartesi için saat verdi! 8 kente kritik uyarı!
        Meteoroloji cumartesi için saat verdi! 8 kente kritik uyarı!
        KKM'de 8 ay sonra ilk düşüş
        KKM'de 8 ay sonra ilk düşüş
        Avcılar'da bilim insanlarını heyecanlandıran keşif
        Avcılar'da bilim insanlarını heyecanlandıran keşif
        İlk yerli sürücüsüz metro aracı raylara indi
        İlk yerli sürücüsüz metro aracı raylara indi
        Beli ağrıyanlar tuvalette bu hatayı yapmayın!
        Beli ağrıyanlar tuvalette bu hatayı yapmayın!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        'Tanımıyorum' göndermesi
        'Tanımıyorum' göndermesi
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Onlar için en güzel yazdı
        Onlar için en güzel yazdı
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler

        Benzer Haberler

        Ordu'da balıklar tezgahtaki yerini aldı
        Ordu'da balıklar tezgahtaki yerini aldı
        Ceren Özdemir'in katilinin açık cezaevine alındığı iddialarına açıklama
        Ceren Özdemir'in katilinin açık cezaevine alındığı iddialarına açıklama
        Ordu'da 460 balıkçı teknesi yeni av sezonuna hazır
        Ordu'da 460 balıkçı teknesi yeni av sezonuna hazır
        Ordu'da 'balık avı' sezonu için tören
        Ordu'da 'balık avı' sezonu için tören
        Ordu'da "Her Çocuk Bir Dünya" projesinin 6'ncısı gerçekleştirildi
        Ordu'da "Her Çocuk Bir Dünya" projesinin 6'ncısı gerçekleştirildi
        Ordu'da azalan kan stokları nedeniyle düzenlenen bağış kampanyasına sağlıkç...
        Ordu'da azalan kan stokları nedeniyle düzenlenen bağış kampanyasına sağlıkç...