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        Ordu'da dereye yuvarlanan otomobildeki biri hamile 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Ordu'nun İkizce ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu biri hamile 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 11:48 Güncelleme: 07.09.2023 - 11:48
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        Ordu'da dereye yuvarlanan otomobildeki biri hamile 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Devecik Mahallesi Çandır yolunda bir aracın dereye yuvarlanması sonucu olay yerine 4 ayrı 112 Ambulans İstasyonundan sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Kazada 2 kişi olay yerinde, 8 aylık hamile kadın ise kaldırıldığı Ünye Özel Çakırtepe Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kadının bebeğinin de kurtarılamadığı belirtildi.

        Araç içerisinden yaralı kurtarılan 2 kişi sevk edildikleri Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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