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        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Ordu'nun İkizce ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 17:39 Güncelleme: 09.09.2023 - 17:39
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        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yukarı Karlıtepe Mahallesi'nde S.T'nin evine operasyon düzenledi.

        Operasyonda, evin bahçesinde 70 kök kenevir ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla bırakıldı.

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