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        Ordu Ulubey Belediyesi sahipsiz köpeklere müdahale şekli nedeniyle 2 personeli açığa aldı

        Ordu'nun Ulubey ilçesinde, sahipsiz köpeklerin toplanması sırasında oluşan görüntülere sebep olan 2 belediye personeli açığa alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 12:49 Güncelleme: 21.09.2023 - 12:49
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        Ordu Ulubey Belediyesi sahipsiz köpeklere müdahale şekli nedeniyle 2 personeli açığa aldı
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        Ordu'nun Ulubey ilçesinde, sahipsiz köpeklerin toplanması sırasında oluşan görüntülere sebep olan 2 belediye personeli açığa alındı.

        Ulubey Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "20 Eylül 2023 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarında sokak hayvanlarımız ile ilgili paylaşılan görüntüler bizleri derinden yaralamıştır." ifadesine yer verildi.

        Belediyeye ilçe merkezinde başıboş gezen sokak köpekleriyle ilgili şikayetler ulaştığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Şikayetler üzerine Ulubey Belediyesi Zabıta Müdürlüğümüz tarafından 3 sahipsiz sokak hayvanı gerekli tıbbi bakımlarının yapılması amacıyla toplanarak Ordu Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne teslim edilmiştir. Bahse konu sokak hayvanlarımızın alınması ve toplanması esnasında üzücü görüntülere sebep olan 2 personel hakkında gerekli disiplin soruşturması başlatılmış olup ilgili personel açığa alınmıştır."

        Açıklamada, Belediyenin her daim can dostlarını en iyi şekilde bakmaya, hasta ve yaralıları iyileşinceye kadar misafir ve tüm imkanlarını onlar için seferber etmeyi sürdüreceği vurgulandı.

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