Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        İkizce'de "100. Yıl Çocuk Şenliği" düzenlendi

        Ordu'nun İkizce ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında, "100. Yıl Çocuk Şenliği" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 17:01 Güncelleme: 22.09.2023 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        İkizce'de "100. Yıl Çocuk Şenliği" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'nun İkizce ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında, "100. Yıl Çocuk Şenliği" gerçekleştirildi.

        İkizce Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Laleli Yerel Eylem Grubu iş birliğinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda organize edilen etkinlikte, çocuklar keyifli zaman geçirdi.

        Büyükşehir Belediyesinin transformers ve tiyatro gösterisini de izleyen çocuklar, müzik eşliğinde dans etti, oyunlar oynadı.

        Yüzlerine boyalarla çeşitli figürler çizilen çocuklara etkinliğin sonunda hediye verildi.

        İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı, çocuklar adına yapılan her çalışmanın geleceğe yatırım olduğunu ifade etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji'den flaş uyarı! Ateşten cumartesi!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! Ateşten cumartesi!
        Rus Karadeniz Donanması'nın karargahına füze saldırısı
        Rus Karadeniz Donanması'nın karargahına füze saldırısı
        Burun ameliyatını arkadaşı yapmıştı! Doku kaybı yaşayan iş insanından tazminat davası
        Burun ameliyatını arkadaşı yapmıştı! Doku kaybı yaşayan iş insanından tazminat davası
        Arda Güler'den sevindiren gelişme!
        Arda Güler'den sevindiren gelişme!
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Küçük kız yalanladı: Annem babamı aldatmadı!
        Küçük kız yalanladı: Annem babamı aldatmadı!
        "Uçağın nerede olduğundan emin değilim"
        "Uçağın nerede olduğundan emin değilim"
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        Asılsız ihbarlar, söylenmeyen siparişler... "Psikolojimiz bozuldu!"
        Asılsız ihbarlar, söylenmeyen siparişler... "Psikolojimiz bozuldu!"
        "Nuri'yi kıskandım"
        "Nuri'yi kıskandım"
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Filenin Sultanları doludizgin!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        "Köyün kurallarına uymadıkları için bu hale geldi"
        "Köyün kurallarına uymadıkları için bu hale geldi"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"

        Benzer Haberler

        Fındıkta ihracat hedefi 280 bin ton
        Fındıkta ihracat hedefi 280 bin ton
        Milli boksör Sürmeneli'den Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Genç'e ziyaret
        Milli boksör Sürmeneli'den Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Genç'e ziyaret
        Ordu'da sahte içki ve elektronik sigara ele geçirildi
        Ordu'da sahte içki ve elektronik sigara ele geçirildi
        Ordu'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı
        Ordu'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı
        Ordu'da Ahilik Haftası kutlandı
        Ordu'da Ahilik Haftası kutlandı
        Eski Ünye Belediye Başkanı Mehmet Türk, son yolculuğuna uğurlandı
        Eski Ünye Belediye Başkanı Mehmet Türk, son yolculuğuna uğurlandı