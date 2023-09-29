Ordu'da "kahverengi kokarca" ile mücadele toplantısı düzenlendi

Ordu'da, kivi üreticilerine yönelik "kahverengi kokarca" ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, Altınordu Ziraat Odası Salonundaki toplantıda, kahverengi kokarcanın tarım açısından tehlikeli bir tür olduğunu söyledi.

Kahverengi kokarcanın kentin bazı bölgelerinde görüldüğünü belirten Uzunlar, bahçesinde olmamasına rağmen ilaçlama yaptığını ifade etti.

Uzunlar, konunun önemine işaret ederek, "Eğer kahverengi kokarcanın üzerine gitmezsek tarımla ilgili çok büyük bir sıkıntı çekeceğimizi düşünüyorum." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nusret Şahin ise anavatanı Uzak Doğu olan kahverengi kokarcanın önce Amerika, ardından sırasıyla Avrupa, Rusya ve Gürcistan üzerinden de Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Şahin, Bakanlığın, 300'den fazla ürüne zarar verebilme kapasitesine sahip türün tespitine ilişkin kentte çalışma yaptığını dile getirdi.

Fındık ve kivi başta olmak üzere birçok ürüne zarar veren kahverengi kokarca ile mekanik, kimyasal, biyoteknik ve biyolojik mücadele yapılması gerektiğini vurgulayan Şahin, şu değerlendirmede bulundu:

"Kahverengi kokarca kışın dinlenmek için kapalı ve korunaklı yerleri tercih ediyor. Şu an içinde bulunduğumuz ay itibariyle de artık evlere, ambarlara, depolara, çatılara gelip yerleşip kışı orada geçirip, daha sonra baharda havalar ısınınca aktif hayatı için tekrar çıkıp neslini devam ettirmek için uğraşacak. Diğer mücadelelerin zamanı gelince daha fazla öne çıkaracağız. Şu anda mekanik mücadeleyi önemsiyoruz."

Üreticilerin sorularının yanıtlandığı toplantıya, Altınordu Tarım ve Orman Müdürü Abdullah Öztürk de katıldı.