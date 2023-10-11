Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da gözaltına alınan DEAŞ üyesi serbest bırakıldı

        Ordu'da gözaltına alınan Irak uyruklu DEAŞ üyesi, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 18:45 Güncelleme: 11.10.2023 - 18:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da gözaltına alınan DEAŞ üyesi serbest bırakıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'da gözaltına alınan Irak uyruklu DEAŞ üyesi, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı bulunan Irak uyruklu DEAŞ üyesi F.A.J.A'nın (25), Ordu'da olduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

        Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler F.A.J.A'yı, Kumru ilçesine bağlı Yeniakçaalan Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı.

        Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kumru Adliyesine sevk edildi.

        Savcılıktaki ifadesinin ardından F.A.J.A, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail'de acil durum hükümeti kuruluyor
        İsrail'de acil durum hükümeti kuruluyor
        İsrail fosfor bombası mı kullandı?
        İsrail fosfor bombası mı kullandı?
        Gazze'ye elektrik tamamen kesildi
        Gazze'ye elektrik tamamen kesildi
        Dursun Özbek ve koalisyon
        Dursun Özbek ve koalisyon
        Yeni döneme hangi banka uyum sağladı?
        Yeni döneme hangi banka uyum sağladı?
        Menajeri konuştu! "30-40 milyon Euro..."
        Menajeri konuştu! "30-40 milyon Euro..."
        Putin'den Filistin'e destek
        Putin'den Filistin'e destek
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        Grip sezonu açıldı! İşte mutlaka grip aşısı yaptırması gerekenler
        Grip sezonu açıldı! İşte mutlaka grip aşısı yaptırması gerekenler
        Dursun Özbek: Kimse konuşmasın artık!
        Dursun Özbek: Kimse konuşmasın artık!
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Kârlarda Arda Güler farkı
        "Kimseye ulufe dağıtmıyoruz"
        "Kimseye ulufe dağıtmıyoruz"
        60 milyar dolarlık dev satın alma
        60 milyar dolarlık dev satın alma
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        "Fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız"
        "Fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız"

        Benzer Haberler

        Ordu'da yakalanan DEAŞ şüphelisi, adli kontrolle serbest
        Ordu'da yakalanan DEAŞ şüphelisi, adli kontrolle serbest
        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, Akkuş'u ziyaret etti
        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, Akkuş'u ziyaret etti
        Ordu'da motosikletten silahlı saldırıda 'haraç' iddiası
        Ordu'da motosikletten silahlı saldırıda 'haraç' iddiası
        GÜNCELLEME - Ordu'da bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 5 zanlı tutu...
        GÜNCELLEME - Ordu'da bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 5 zanlı tutu...
        Ordu'da drift atan 5 sürücüye 36 bin TL ceza
        Ordu'da drift atan 5 sürücüye 36 bin TL ceza
        Ordu'da drift yapan 5 sürüye 36 bin 534 lira ceza
        Ordu'da drift yapan 5 sürüye 36 bin 534 lira ceza