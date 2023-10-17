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        GÜNCELLEME - Ordu'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Ordu'nun Akkuş ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 10:35 Güncelleme: 17.10.2023 - 10:35
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        GÜNCELLEME - Ordu'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Ordu'nun Akkuş ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Necmi Şeker yönetimindeki 55 KC 083 plakalı tır, Yukarıdüğencili Mahallesi mevkisinde Samet Kocakoç idaresindeki 52 AED 730 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile babası Mustafa, annesi Güllü Kocakoç olay yerinde hayatını kaybetti, kardeşleri İsmail Kocakoç, Halime Tonkal ile yeğeni Abdurrahman Tonkal yaralandı.

        Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri yarın Akkuş ilçesinin Koçcuvaz Mahallesi'nde toprağa verilecek.

        Öte yandan kazada ölen Mustafa ve Güllü Kocakoç'un İstanbul'daki diğer oğullarının nişan töreninden dönerken kazanın meydana geldiği belirtildi.

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