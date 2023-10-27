Ordu-Giresun Havalimanı'nda acil durum tatbikatı yapıldı Türkiye'nin ve Avrupa'nın deniz üzerine yapılan ilk havalimanı olma özelliğini taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı'nda acil durum tatbikatı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın deniz üzerine yapılan ilk havalimanı olma özelliğini taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı'nda acil durum tatbikatı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, tatbikatta senaryo gereği gövde yangını olan uçak, deniz üzerine acil iniş yaptı.

Uçaktaki yangını söndüren ekipler, açığa sürüklenen yaralıyı helikopterle kurtardı, 3 cenazeye de ulaştı.

Ordu ve Giresun'dan 110 personel, helikopter, 8 bot ve 10 aracın katılımıyla yapılan, protokol üyelerinin de karadan takip ettiği tatbikat başarıyla tamamlandı.