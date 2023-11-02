Ordu'da Filistin'e destek için kermes düzenlendi

Ordu'da, Filistin'e destek amacıyla kermes organize edildi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Ordu Şubesi ve İl Müftülüğünce Ceren Özdemir Meydanı'nda düzenlenen kermeste, gönüllülerin hazırladığı yiyecek ve içecekler Filistin halkına destek için satışa sunuldu.

TDV Ordu Kadın Kolları Sorumlusu Tülay Yaşar, gazetecilere, Filistin'de yaşanan olaylara sessiz kalmamak adına böyle bir etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Herkesi kermese davet eden Yaşar, "Vatandaşlarımızın buraya gelerek alışveriş yapıp katkı vermeleri bizleri mutlu edecektir." dedi.

İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de yaşananların kendilerini üzdüğünü ifade eden Yaşar, "Biz de karınca misali oradaki vatandaşlar için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Yapılanlara yürek dayanmıyor. Oradaki manzaralar bizi derinden üzüyor. İnşallah tez zamanda Filistinli kardeşlerimiz selamete ulaşır, savaş biter ve barış içerisinde yaşanır." diye konuştu.