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        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

        Ordu'da uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 16:59 Güncelleme: 02.11.2023 - 17:41
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        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
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        Ordu'da uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatsa ilçesinde yol kontrolü esnasında durdurdukları B.A'nın (34) otomobilinde yaptıkları aramada, 15 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap ve bir miktar para ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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