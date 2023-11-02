Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
Ordu'da uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli yakalandı.
Giriş: 02.11.2023 - 16:59 Güncelleme: 02.11.2023 - 17:41
Ordu'da uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatsa ilçesinde yol kontrolü esnasında durdurdukları B.A'nın (34) otomobilinde yaptıkları aramada, 15 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap ve bir miktar para ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.