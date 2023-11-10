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        Ordu'da toplu taşıma esnafına destek

        Ordu Büyükşehir Belediyesince dolmuşçu esnafına ödenen kişi başı ücretsiz biniş desteği 10 liraya çıkartıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 12:31 Güncelleme: 10.11.2023 - 13:06
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        Ordu'da toplu taşıma esnafına destek
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        Ordu Büyükşehir Belediyesince dolmuşçu esnafına ödenen kişi başı ücretsiz biniş desteği 10 liraya çıkartıldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in, belediye himayesinde hizmet veren özel halk otobüsleri esnafına destek müjdesi verdiği belirtildi.

        Meclis Toplantısında toplu taşıma üzerinde oluşan sosyal ve ekonomik baskıyı ortadan kaldırmak, seyahat memnuniyet ve konforunu yükseltmek amacıyla yeni bir karar alındığı vurgulanan açıklamada, toplu taşımadan ücretsiz yararlanan başta 65 yaş olmak üzere diğer ücretsiz biniş için daha önce ödenen kişi başı 3 liralık desteğin, 10 liraya çıkartıldığı kaydedildi.

        Özel halk otobüsü şoförlerinin, aldıkları müjde sonrası davul ve zurnalarla Büyükşehir Belediyesi önüne gelerek kutlama yaptığı, yanlarına gelen Güler'e de çiçek hediye ettikleri belirtildi.

        Açıklamada, Güler'in, "Huzur içerisinde hizmetinizi yerine getirin, halkımız da huzur içinde taşınsın. Engellilerimiz, 65 yaş üstü vatandaşlarımız hepsi bizim canlarımız. Sizler de öylesiniz. Hepinize hayırlı olsun." ifadeleri yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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