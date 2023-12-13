Çaybaşı Devlet Hastanesinin 2025'de hizmete açılması planlanıyor Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde devlet hastanesi yapılması için çalışmalara başlandı.

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde devlet hastanesi yapılması için çalışmalara başlandı.

Çaybaşı Belediye Başkanı Hüseyin Semiz, Çaybaşı Devlet Hastanesi'nin yapılacağı alanda çalışmaları inceledi.

Hastanenin yapılacağı alanda hafriyat işlemlerinde sona yaklaşıldığını, akabinde temelinin atılacağını belirten Semiz, Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü marifetiyle suyun geldiğini, YEPAŞ'ın yaptığı çalışmayla şantiye elektriğinin bağlanmak üzere olduğunu söyledi.

Semiz, 3-5 gün içinde buranın temele hazırlanır duruma geleceğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Hastanemiz 24 ay sonra iş teslimi üzerinden ihale edildi, bunun 7 ayı geçti. Yani en geç 16 ay sonra Çaybaşı Devlet Hastanemiz açılır, hizmet vermeye başlar diye hedefliyoruz. Çaybaşı Devlet Hastanesinin içinde diyaliz merkezi de bulunan ve 4 kat üzerinden yapılacak. Bölgemize bu kadar ciddi bir yatırım yapıldı. Böyle bir yatırımdan da insanlarımız 16 ay sonra hizmet alacaklar. 2025 yılında hizmete açılacak."

Hastanenin nüfus yoğunluğu olan bir bölgede hizmet vereceğini dile getiren Semiz, ulaşılır olması anlamında ciddi bir avantaj sağlayacağını kaydetti.

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