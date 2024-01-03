Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da "Cumhuriyet Temalı" Ulusal Karma Fotoğraf Sergisi açıldı

        Ordu'da 7. Aralıksız "Cumhuriyet Temalı" Karma Fotoğraf Sergisi düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 12:50 Güncelleme: 03.01.2024 - 12:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da "Cumhuriyet Temalı" Ulusal Karma Fotoğraf Sergisi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'da 7. Aralıksız "Cumhuriyet Temalı" Karma Fotoğraf Sergisi düzenlenen törenle açıldı.

        Ordu Üniversitesi (ODÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu (MYO) ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi tarafından hazırlanan sergi için açılış töreni düzenlendi.

        ODÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulunda düzenlenen ve küratörlüğünü Doç. Dr. Ufuk Uğur ile Doç. Dr. Adem Yücel'in yaptığı serginin açılışına MYO Müdürü Prof. Dr. Kürşat Korkmaz'ın yanı sıra öğretim üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

        Serginin açılışında konuşan Prof. Dr. Korkmaz, fotoğraf sanatçıları ve akademisyenlerin özgün eserlerinin bu sergide sanatseverlerle buluştuğunu söyledi.

        Sergide 40 farklı üniversiteden 100 sanat eserinin yer aldığını belirten Korkmaz, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Prof. Dr. Korkmaz, şunları kaydetti:

        "Bugün bizim için çok önemli ve anlamlı bir gün. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizi anacağımız, ana temamızın Cumhuriyet olduğu sergiyi açmanın gururunu yaşıyoruz. Sergimize birçok üniversiteden davetli katıldı. Sergide 40 üniversiteden 100 sanat eseri yer alıyor. Pandemi dolayısıyla son üç yıldır online ortamda yürüttüğümüz sergimiz 1 milyon üzerinde tıklanma aldı. Şu an Türkiye'de ses getiren ve sanatsal anlamda da katkı sağlayan bir sergi durumunda. Biz de bu katkıyı sağlamaktan Ordu Üniversitesi olarak mutluluk duyuyoruz. Özellikle emeği geçen Gazi Osman Paşa Üniversitesi ve Güzel Sanatlar Bölümümüzün hocalarına teşekkür ediyorum."

        Sergi, bir hafta açık kalacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Şampiyonun adı yok
        Şampiyonun adı yok
        2023 enflasyonu açıklandı
        2023 enflasyonu açıklandı
        TFF Başkanlığı'nın yakın tarihi!
        TFF Başkanlığı'nın yakın tarihi!
        Doktor Nida Nur'u vurup sakat bırakmıştı! İşte istenen ceza!
        Doktor Nida Nur'u vurup sakat bırakmıştı! İşte istenen ceza!
        Kartal'da rota Bronckhorst!
        Kartal'da rota Bronckhorst!
        Bir ülke daha BRICS'e katıldı
        Bir ülke daha BRICS'e katıldı
        Erzurum'daki Gürcistan uçağı restoran olacak
        Erzurum'daki Gürcistan uçağı restoran olacak
        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zorlu ayı!
        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zorlu ayı!
        Tam 2 yıl geride kaldı... 3 kişiyi öldürdü! Kırmızı bültenle aranıyor!
        Tam 2 yıl geride kaldı... 3 kişiyi öldürdü! Kırmızı bültenle aranıyor!
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        Terim ile para diyaloğu! Arda ile yeni isim arayışı! Kırık telefon!
        Terim ile para diyaloğu! Arda ile yeni isim arayışı! Kırık telefon!
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Futbol değil kaos!
        Futbol değil kaos!
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!

        Benzer Haberler

        Ordulu kadınlar su kabaklarından hediyelik eşya yaparak gelir sağlıyor
        Ordulu kadınlar su kabaklarından hediyelik eşya yaparak gelir sağlıyor
        Taziye ziyaretinde kalp krizi geçirdi, iki arkadaş yan yana toprağa verildi
        Taziye ziyaretinde kalp krizi geçirdi, iki arkadaş yan yana toprağa verildi
        3 bin rakımlı karla kaplı zirveye tırmanıp, arızalanan acil afet rölesini o...
        3 bin rakımlı karla kaplı zirveye tırmanıp, arızalanan acil afet rölesini o...
        Kayıp olarak aranıyordu, çekyatın içinde ölü bulundu
        Kayıp olarak aranıyordu, çekyatın içinde ölü bulundu
        Silahlı saldırı hazırlığında olan 3 kişi tutuklandı
        Silahlı saldırı hazırlığında olan 3 kişi tutuklandı
        Ordu'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
        Ordu'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu