Ordu'da "Cumhuriyet Temalı" Ulusal Karma Fotoğraf Sergisi açıldı

Ordu'da 7. Aralıksız "Cumhuriyet Temalı" Karma Fotoğraf Sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu (MYO) ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi tarafından hazırlanan sergi için açılış töreni düzenlendi.

ODÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulunda düzenlenen ve küratörlüğünü Doç. Dr. Ufuk Uğur ile Doç. Dr. Adem Yücel'in yaptığı serginin açılışına MYO Müdürü Prof. Dr. Kürşat Korkmaz'ın yanı sıra öğretim üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Serginin açılışında konuşan Prof. Dr. Korkmaz, fotoğraf sanatçıları ve akademisyenlerin özgün eserlerinin bu sergide sanatseverlerle buluştuğunu söyledi.

Sergide 40 farklı üniversiteden 100 sanat eserinin yer aldığını belirten Korkmaz, emeği geçenlere teşekkür etti.

Prof. Dr. Korkmaz, şunları kaydetti:

"Bugün bizim için çok önemli ve anlamlı bir gün. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizi anacağımız, ana temamızın Cumhuriyet olduğu sergiyi açmanın gururunu yaşıyoruz. Sergimize birçok üniversiteden davetli katıldı. Sergide 40 üniversiteden 100 sanat eseri yer alıyor. Pandemi dolayısıyla son üç yıldır online ortamda yürüttüğümüz sergimiz 1 milyon üzerinde tıklanma aldı. Şu an Türkiye'de ses getiren ve sanatsal anlamda da katkı sağlayan bir sergi durumunda. Biz de bu katkıyı sağlamaktan Ordu Üniversitesi olarak mutluluk duyuyoruz. Özellikle emeği geçen Gazi Osman Paşa Üniversitesi ve Güzel Sanatlar Bölümümüzün hocalarına teşekkür ediyorum."

Sergi, bir hafta açık kalacak.