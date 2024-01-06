Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon:Ünye

Hakemler:Yasin Okumuş, Sema Kayıkçı

Bigadiç Belediyespor: Vefa Yılmaz, Eren Kanlı, Murat Al, Nwachukwu, Taha Erden, Einisamarein (Alican İlker Çakır, Salih Özdemir, Andaç Kapan, Gökhan Çatal, Kadir Bircan)

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Halit Kurtuluş, Arda Bostan, Enes Atlı, Furkan Aydın, Gunter, Ivanov (Umut Özdemir, Batuhan Yurdagül, Ali Eren Öztürk)

Setler: 20-25, 18-25, 14-25

Süre: 73 dakika (26, 27, 20)

ORDU

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