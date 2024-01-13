Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon:Ünye

Hakemler:İsmail Yıldırım, Gürhan Gül

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Ivanov, Arda Bostan, Halit Kurtuluş, Atakan Topal, Gunter, Enes Atlı (Umut Özdemir, Batuhan Yurdagül, Ahmet Can Büyükgöz, Can Koç, Furkan Aydın, Berke Eray Yetkin)

Brand Group Alanya Belediyespor: Uriarte, Azizcan Ataoğlan, Uğur Kılınç, Emin Gök, Saadat, Cafer Kirkit (Ali İhsan Heper, Zeka Çağatay Kır, Umut Durur, Bertuğ Öndeş, İrfan Çetinkaya)

Setler: 25-23, 25-23, 23-25, 25-27, 11-15

Süre: 145 dakika (28, 30, 34, 33, 20)

ORDU

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