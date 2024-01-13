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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 18:01 Güncelleme: 13.01.2024 - 18:15
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:Ünye

        Hakemler:İsmail Yıldırım, Gürhan Gül

        Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Ivanov, Arda Bostan, Halit Kurtuluş, Atakan Topal, Gunter, Enes Atlı (Umut Özdemir, Batuhan Yurdagül, Ahmet Can Büyükgöz, Can Koç, Furkan Aydın, Berke Eray Yetkin)

        Brand Group Alanya Belediyespor: Uriarte, Azizcan Ataoğlan, Uğur Kılınç, Emin Gök, Saadat, Cafer Kirkit (Ali İhsan Heper, Zeka Çağatay Kır, Umut Durur, Bertuğ Öndeş, İrfan Çetinkaya)

        Setler: 25-23, 25-23, 23-25, 25-27, 11-15

        Süre: 145 dakika (28, 30, 34, 33, 20)

        ORDU

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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