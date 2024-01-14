Ünye'de park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ünye Devlet Sahil Yolu Ortayılmazlar Mahallesi Yalı mevkisinde, H.G. yönetimindeki motosiklet, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kayarak park halindeki K.K'ye 52 ACJ 568 plakalı otomobile çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü H.G, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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