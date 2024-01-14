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        Ünye'de park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 09:45 Güncelleme: 14.01.2024 - 09:45
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        Ünye'de park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Ünye Devlet Sahil Yolu Ortayılmazlar Mahallesi Yalı mevkisinde, H.G. yönetimindeki motosiklet, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kayarak park halindeki K.K'ye 52 ACJ 568 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü H.G, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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