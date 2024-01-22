Ordu'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Ordu'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

İkizce ilçesine bağlı Devecik Mahallesi mevkisinde Erdoğan Deniz (49) yönetimindeki 16 AZZ 544 plakalı otomobil, karlı ve buzlu yolda şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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