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        Ordu'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Ordu'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 12:07 Güncelleme: 22.01.2024 - 12:11
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        Ordu'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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        Ordu'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

        İkizce ilçesine bağlı Devecik Mahallesi mevkisinde Erdoğan Deniz (49) yönetimindeki 16 AZZ 544 plakalı otomobil, karlı ve buzlu yolda şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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