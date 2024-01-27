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        Ordu'da otobüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 14:06 Güncelleme: 27.01.2024 - 14:06
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        Ordu'da otobüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

        İlçe merkezindeki kavşakta Yakup Sukes'in kullandığı 52 AAF 699 plakalı otobüs ile Serap Yıldırım Güneş idaresindeki 55 AAZ 440 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, refüje çıkarak durabildi.

        Kazada yaralanan Güneş, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildiği Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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