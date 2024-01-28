Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon:Ünye

Hakemler: Yavuz Akdemir, Sema Kayıkçı

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Halit Kurtuluş, Furkan Aydın, Arda Bostan, Svetoslav Ivanov, Bradley Gunter, Enes Atlı (Burak Köse, Ahmet Can Büyükgöz, Atakan Topal, Can Koç, Batuhan Yurdagül, Umut Özdemir, Berke Eray Yetkin, Ali Eren Öztürk)

Ziraat Bankkart: Arslan Ekşi, Bedirhan Bülbül, Anderson Matthew, Faik Samet Güneş, Ter Maat Wouter, Tuinstra Bennie (Abdulsamet Yalçın, Hacı Şahin, Burakhan Tosun, Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın, Durruthy Oreol Camejo, Vicentin Luciano Ruben)

Setler: 16-25, 16-25, 20-25

Süre: 72 dakika (24, 24, 24)

ORDU

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