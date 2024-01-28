Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 14:46 Güncelleme: 28.01.2024 - 15:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Salon:Ünye

        Hakemler: Yavuz Akdemir, Sema Kayıkçı

        Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Halit Kurtuluş, Furkan Aydın, Arda Bostan, Svetoslav Ivanov, Bradley Gunter, Enes Atlı (Burak Köse, Ahmet Can Büyükgöz, Atakan Topal, Can Koç, Batuhan Yurdagül, Umut Özdemir, Berke Eray Yetkin, Ali Eren Öztürk)

        Ziraat Bankkart: Arslan Ekşi, Bedirhan Bülbül, Anderson Matthew, Faik Samet Güneş, Ter Maat Wouter, Tuinstra Bennie (Abdulsamet Yalçın, Hacı Şahin, Burakhan Tosun, Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın, Durruthy Oreol Camejo, Vicentin Luciano Ruben)

        Setler: 16-25, 16-25, 20-25

        Süre: 72 dakika (24, 24, 24)

        ORDU

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'de açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'de açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İstanbul'da kilisede silahlı saldırı
        İstanbul'da kilisede silahlı saldırı
        Dünyanın en büyük yolcu gemisi yola çıktı
        Dünyanın en büyük yolcu gemisi yola çıktı
        Sacha Boey transferi resmen açıklandı
        Sacha Boey transferi resmen açıklandı
        İnternette sevgili aramış
        İnternette sevgili aramış
        Tuncay Aksoy uyanık şah damarı ameliyatı ile hayata döndü
        Tuncay Aksoy uyanık şah damarı ameliyatı ile hayata döndü
        Süper Lig'in rekor satışları
        Süper Lig'in rekor satışları
        İstanbul Boğazı'nda "24 metre" tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda "24 metre" tartışması!
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Ünlü işletmeci vahşet kurbanı oldu!
        Ünlü işletmeci vahşet kurbanı oldu!
        Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak
        MTV ödemesinde son 4 gün
        MTV ödemesinde son 4 gün
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        İstanbul'daki töre cinayetinde karar çıktı!
        İstanbul'daki töre cinayetinde karar çıktı!
        ABD'de Teksas krizi!
        ABD'de Teksas krizi!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Ordu'da evlenen çift sahipsiz hayvanlar için mama dağıttı
        Ordu'da evlenen çift sahipsiz hayvanlar için mama dağıttı
        Çambaşı Kayak Merkezi'ne doğalgaz ulaştırıldı
        Çambaşı Kayak Merkezi'ne doğalgaz ulaştırıldı
        Gezmek için geldiği Ordu'da soğuk havaya rağmen denize girdi
        Gezmek için geldiği Ordu'da soğuk havaya rağmen denize girdi
        Ordu'da otobüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Ordu'da otobüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Efeler Ligi'nde Akkuş Belediyespor, Ziraat Bankkart maçının hazırlıklarını...
        Efeler Ligi'nde Akkuş Belediyespor, Ziraat Bankkart maçının hazırlıklarını...
        Ordu'da iki kız kardeş babalarının desteğiyle açtıkları lokantayı işletiyor
        Ordu'da iki kız kardeş babalarının desteğiyle açtıkları lokantayı işletiyor