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        Ordu'da yaylada karda ilerleyen ayı dron ile görüntülendi

        Ordu'nun Aybastı ilçesinde yaylada dolaşan ayının görüntüsü dron ile kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 13:22 Güncelleme: 02.02.2024 - 13:22
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        Ordu'da yaylada karda ilerleyen ayı dron ile görüntülendi
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        Ordu'nun Aybastı ilçesinde yaylada dolaşan ayının görüntüsü dron ile kaydedildi.

        İlçede doğa fotoğrafçılığı yapan Murat Em, ilçeye bağlı Perşembe Yaylası'nda dron çekimi sırasında bir ayının karda yürüdüğünü gördü.

        Murat Em, bir süre karda yukarıya doğru ilerleyen ayının görüntülerini kaydetti.

        Görüntülerde, beyaz örtüyle kaplı zeminde ilerlemeye çalışan ayının bir süre yürümesi yer aldı.

        Murat Em, Perşembe Yaylası'nda 3-4 gün önce çekim sırasında ayıya denk geldiğini belirterek, "Doğa çekimlerini sevdiğim için bu anı da dron ile kayıt altına aldım. Bu anları da sosyal medya hesaplarımdan paylaştım." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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