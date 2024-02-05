Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu 60. yılını kutluyor

        Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu (OBBKT) 60. yıl galasını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 14:35 Güncelleme: 05.02.2024 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu 60. yılını kutluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu (OBBKT) 60. yıl galasını gerçekleştirdi.

        Tiyatrocu Muhsin Ertuğrul öncülüğünde 4 Şubat 1965'te o dönemdeki adıyla Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu olarak kurulan ve ilk oyunu olan Reşat Nuri Güntekin'in "Hülleci" adlı eserini sahneleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu (OBBKT) 60. yılını kutluyor.

        60 yıldır perdelerini kapatmayan ve bu süre içerisinde 177 farklı oyun sahneye koyan OBBKT, 60. yıl galasını gerçekleştirdi.

        Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nda yapılan galada genç yeteneklerin sahneye koyduğu "Rumuz Goncagül" adlı oyun da sahnelendi.

        Galada yer alan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, oyunu OBBKT'nin 60 yıl önce sahneye koyduğu ilk oyun olan Hülleci'de rol alan tiyatro sanatçıları Gülçin Üstüntaş ve Metin Güven ile birlikte izledi.

        Güler, oyunun ardından yaptığı konuşmasında, "Ordu adeta bir sanatkar yuvası. OBBKT haricinde Ordu'da 4 özel tiyatro var. Onların başarılarını da yakından takip ediyorum." dedi.

        OBBKT'nin şimdiye kadar perdelerini hep açık tutmasında emeği geçenlere teşekkür eden Güler, şunları kaydetti:

        "Ferhan Şensoy, Ali Poyrazoğlu, Levent Kırca ve daha çok sayıda usta isimler buradan yetişti. Bu aslında Ordu'nun köklerinin ne kadar sağlam olduğunu gösteriyor. Bu bir bayrak yarışıydı. Şimdi bayrağı burada bulunan genç ama usta tiyatrocular ve ekipler taşıyor. Onlar da oyunlarını profesyonel olarak oynuyorlar. Hepsi bizim göz bebeklerimiz. Hepsine başarılar diliyorum."

        Başkan Güler, Gülçin Üstüntaş ve Metin Güven'e plaket takdiminde de bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Öldüren böcek ilacını satan kişi de tutuklandı!
        Öldüren böcek ilacını satan kişi de tutuklandı!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        Algı davası
        Algı davası
        Musk sınır tartışmasına dahil oldu
        Musk sınır tartışmasına dahil oldu
        Sahalar için start verildi
        Sahalar için start verildi
        İşin uzmanı açıkladı! Beklenen hava geliyor!
        İşin uzmanı açıkladı! Beklenen hava geliyor!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Otomobilde 'elektrik' kesintisi
        Otomobilde 'elektrik' kesintisi
        "Maç oynanmadı, Semih oynadı!"
        "Maç oynanmadı, Semih oynadı!"
        Deprem değil heyelan vurdu! Köy ikiye bölündü
        Deprem değil heyelan vurdu! Köy ikiye bölündü
        Penaltı var mı? Kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı? Kırmızı çıkmalı mıydı?
        Kazasız işyerine prim indirimi
        Kazasız işyerine prim indirimi
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr

        Benzer Haberler

        Ordu'da bu yıl 1500 ton bal ihracatı hedefleniyor
        Ordu'da bu yıl 1500 ton bal ihracatı hedefleniyor
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Ordu'da "19. Çambaşı Kış Festivali" sona erdi
        Ordu'da "19. Çambaşı Kış Festivali" sona erdi
        2 bin rakımlı yaylada kış festivali
        2 bin rakımlı yaylada kış festivali
        AK Parti'li Yılmaz: Bizim kitabımızda bahane yok
        AK Parti'li Yılmaz: Bizim kitabımızda bahane yok
        Ordu'da "19. Çambaşı Kış Festivali" başladı
        Ordu'da "19. Çambaşı Kış Festivali" başladı