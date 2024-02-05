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        Ordu'da bu yıl 1500 ton bal ihracatı hedefleniyor

        Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, İngiltere, Almanya, Hollanda ve Suudi Arabistan başta olmak üzere 55 ülkeye bal gönderdiklerini belirterek, "Bu yıl hedefimizi 1500 ton olarak belirledik." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 14:15 Güncelleme: 05.02.2024 - 14:28
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        Ordu'da bu yıl 1500 ton bal ihracatı hedefleniyor
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        Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, İngiltere, Almanya, Hollanda ve Suudi Arabistan başta olmak üzere 55 ülkeye bal gönderdiklerini belirterek, "Bu yıl hedefimizi 1500 ton olarak belirledik." dedi.

        Çiftçi, AA muhabirine, il genelinde 3 bin 500 aktif üreticinin 600 bin kovanla bal üretimi yaptığını söyledi.

        Ordulu arıcıların yıllık ortalama 19 bin ton bal ürettiğini aktaran Çiftçi, kentin Türkiye'de kovan varlığı bakımından ikinci, bal üretiminde ise birinci olduğunu ifade etti.

        Çiftçi, kentte arıcıların önemli kısmının gezginci arıcı olduğunu, genellikle çiçek, ayçiçeği ve çam balı üretimi gerçekleştiğini kaydetti.

        Son yıllarda ihracata önem verdiklerini, 2023'te il genelinde 712 ton bal ihraç ettiklerini vurgulayan Çiftçi, bu sene ihracat rakamını 2 katına çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

        Çiftçi, Ordu balının daha fazla değer kazanması için ihracatın önemini bildiklerine işaret ederek, "Ordu balını şu anda İngiltere, Almanya, Hollanda ve Suudi Arabistan başta olmak üzere 55 ülkeye ihracat ediyoruz. Bu yıl hedefimizi 1500 ton olarak belirledik. Bu hedefimizi yakalamak istiyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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