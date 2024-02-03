Ordu'da "19. Çambaşı Kış Festivali" başladı
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde "19. Çambaşı Kış Festivali" başladı.
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde "19. Çambaşı Kış Festivali" başladı.
Büyükşehir Belediyesi ile Kabadüz Belediyesi işbirliğinde 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda düzenlenen festivalde, off-road kulüplerince gösteri sunuldu.
Yaklaşık 50 aracın yer aldığı gösteriler, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.
Çambaşı Kayak Merkezi'nde de 70 civarında katılımcıyla kayak yarışları gerçekleştirildi.
Festival, yarın yapılacak etkinliklerle sona erecek.
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