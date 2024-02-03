AK Parti'li Yılmaz, Ordu'da belediye başkan adayları tanıtım töreninde konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, vatandaşın refah seviyesini yükseltmeye dönük işlerde enerjilerini kullanacaklarını söyledi.

Yılmaz, Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen Ordu Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları tanıtım töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Samsun'da yaklaşık 20 yıl belediye başkanlığı yaptığını anımsatan Yılmaz, AK Parti'nin kurulduğu 2002'den hatta 1994'ten bu yana, ideolojik belediyeler yüzünden eksik kalmış, yapılmamış, ülkenin altyapısı veya kalkınmasında gerekli tüm hizmetleri tamamlamakla uğraştıklarını ifade etti.

Yılmaz, Türkiye Yüzyılı hizmet belediyeciliğinde, gecikmiş hizmetlerin bitirileceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanımızın refah seviyesini yükseltmeye dönük işlerde enerjimizi kullanacağız. Bunu da aklı başında, işini bilen AK belediyelerle ancak yapabileceğiz. Bunu ancak Cumhurbaşkanı'mız gibi, bu işle ilgili feraseti yüksek bir liderin ekibi olarak yapacağız. Bunun dışındaki hayaller peşinde koşan siyasi muhaliflerimizin yapabileceği işler olmadığını anlatmak istiyorum. Onlar habire mazeret üretiyorlar. Onlar habire bahane bulmaya çalışıyorlar. Onlar oynamak istemeyen gelinin 'Yerim dar.' demesi gibi habire 'Şu olsaydı olurdu, bu verilseydi yapardım, şöyle olmadığı için böyle oldu.' gibi bahaneler bularak seçim öncesinde söyledikleri vaatleri yerine getirmemek için ellerinden gelenleri yapıyorlar."

Kitaplarında bahane ve mazeret olmadığını dile getiren Yılmaz, "Biz insanımıza hizmet ve hatta daha ötesinde hepinizin bildiği gibi gönüllere girmek, daha da ötesinde bütün dezavantajlı grupların, mağdurların, garibin gurebanın sesi olmak gibi sosyal belediyeciliği de hayatımızın önemli bir parçası olarak hiç unutmaksızın, onun gereğini yapmak üzere çaba içerisindeyiz." diye konuştu.

Programda, AK Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı mevcut Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ​​​​​​​Akkuş Belediye Başkan adayı İsa Demirci, Altınordu Belediye Başkan adayı Aşkın Tören, Aybastı Belediye Başkan adayı İzzet Gündoğar, Çatalpınar Belediye Başkan adayı Ahmet Özay, Çaybaşı Belediye Başkan adayı İsmet Yanık, Fatsa Belediye Başkan adayı İbrahim Etem Kibar, Gölköy Belediye Başkan adayı Fikri Uludağ, Gürgentepe Belediye Başkan adayı Yener Yalçınkaya, Kabadüz Belediye Başkan adayı Yener Kaya, Kabataş Belediye Başkan adayı Yakup Yılmaz, Korgan Belediye Başkan adayı Tuncay Kiraz, Kumru Belediye Başkan adayı Yusuf Yalçuva, Mesudiye Belediye Başkan adayı Cengiz Koçyiğit, Perşembe Belediye Başkan adayı Cihat Albayrak, Ulubey Belediye Başkan adayı İsa Türkcan ve Ünye Belediye Başkan adayı Hüseyin Tavlı ile MHP'nin Çamaş Belediye Başkan adayı Mahmut Ayparçası, Gülyalı Belediye Başkan adayı Medet Sipahi ve İkizce Belediye Başkan adayı Osman Kaygı katılımcıları selamladı.

Toplantıya, AK Parti Ordu milletvekilleri İbrahim Ufuk Kaynak ve Mustafa Hamarat, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, AK Parti MKYK Üyesi Fahrettin Yahşi ve Adnan Günnar, AK Parti İl Başkanı Selman Altaş, MHP İl Başkanı Mehmet Özçelik, partililer ve vatandaşlar katıldı.