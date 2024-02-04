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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 17:50 Güncelleme: 04.02.2024 - 17:50
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:Ünye

        Hakemler: Yasin Okumuş, Tolgacan Dinçer

        Arkas Spor: Efe Ramazan Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Burutay Subaşı, Gyorgy Grozer, Emir Kaan Öztürk, Ulaş Onur Topbaşlı (Onurcan Çakır, Jordan Alexander Canham, Ahmet Karataş, Nikolay Kartev, Emre Çevik, Halil İbrahim Yücel)

        Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Halit Kurtuluş, Furkan Aydın, Arda Bostan, Svetoslav Ivanov, Bradley Robert Gunter, Enes Atlı (Burak Köse, Ahmet Can Büyükgöz, Atakan Topal, Can Koç, Batuhan Yurdagül, Umut Özdemir, Berke Eray Yetkin, Ali Eren Öztürk)

        Setler: 22-25, 25-27, 25-19, 25-19, 15-9

        Süre: 133 dakika (32, 31, 25, 25, 20)

        ORDU

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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