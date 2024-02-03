Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        AK Parti'li Yılmaz: Bizim kitabımızda bahane yok

        AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Bizim kitabımızda bahane ve mazeret yok. Biz, insanımıza hizmet ve hatta daha da ötesinde gönüllere girmek, bütün dezavantajlı grupların, mağdurların, garibin sesi olmak gibi sosyal belediyeciliği de hayatımızın önemli bir parçası olarak hiç unutmaksızın onun gereğini yapma çaba içerisindeyiz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 22:48 Güncelleme: 03.02.2024 - 22:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'li Yılmaz: Bizim kitabımızda bahane yok
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Bizim kitabımızda bahane ve mazeret yok. Biz, insanımıza hizmet ve hatta daha da ötesinde gönüllere girmek, bütün dezavantajlı grupların, mağdurların, garibin sesi olmak gibi sosyal belediyeciliği de hayatımızın önemli bir parçası olarak hiç unutmaksızın onun gereğini yapma çaba içerisindeyiz" dedi.

        Cumhur İttifakı Ordu´da, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için belirlenen Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım törenini gerçekleştirdi. Aday tanıtım törenine, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti MKYK üyeleri Fahrettin Yahşi ve Adnan Günnar, AK Parti Ordu Milletvekilleri İbrahim Ufuk Kaynak, Mustafa Hamarat, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ilçe teşkilatları, belediye başkan adayları ve çok sayıda partili katıldı.

        `22-23 YILDA TÜRKİYE HA BİRE ALTYAPI İNŞA EDİYOR´

        Törende konuşan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Biz AK Parti´nin kurulduğu 2002´den bu yana Türkiye´nin o ideolojik belediyeler yüzünden eksik kalmış, yapılmamış, altyapısında veya ülkenin kalkınması için gerekli olan diğer bütün hizmetleri inanın tamamlamak ile uğraşıyoruz. Geçtiğimiz 22-23 yılda Türkiye ha bire altyapı inşa ediyor. Farkında mısınız? Aslında bunun Cumhuriyetimizin 100´üncü yılında bütün bu hizmetlerin bitirilmiş olması lazımdı. Çünkü o işleri bitirmiş ülkeleri görüyoruz. O ülkeler altyapı hizmetlerini bitirdiği için artık onlar şehirlerinde ve ülkelerinde insanlarının refahını yükseltecek yatırımlar, ülkenin kalkınması için yapılması gereken diğer işlerle uğraşırken biz neredeyse 25 yıldır sürekli altyapı ile uğraşan bir mecburiyet karşısında kaldık. İşte 1994´te Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız İstanbul´a belediye başkanı olunca bunu gördü ve dedi ki; `bizim bir kere hızla hizmet belediyeciliğini ortaya koymamız lazım.´ Zaten 2002´de iktidar olmakla da birlikte yine hizmet anlayışını, insana dokunan, insan odaklı işleri, insanın hayatının konforunu yükseltemeye dönük ihtiyaçları öncelikli hale getirmek de o anlayışın, o felsefenin doğal bir sonucuydu" diye konuştu.

        `BİZİM KİTABIMIZDA MAZERET YOK´

        Geç kalınmış hizmetleri Cumhuriyet´in ikinci yüzyılında tamamlayacaklarını kaydeden Yılmaz, "Cumhuriyetimizin birinci yüzyılını kapattığımız, ikinci yüzyılına girdiğimiz Türkiye Yüzyılı dediğimiz ve Türkiye Yüzyılı hizmet belediyeciliği dediğimiz anlamın hedefin, amacı bu. Gecikmiş o hizmetleri bitireceğiz ve insanımızın hayat seviyesini, kişi başına düşen gelirini, onun refah seviyesini yükseltmeye dönük işlerde enerjimizi kullanacağız. Bunu da aklı başında, işini bilen ak belediyelerle ancak yapabileceğiz. Bunu ancak Cumhurbaşkanımız gibi bu işle ilgili feraseti yüksek bir liderin ekibi olarak yapacağız. Bunun dışındaki hayaller peşinde koşan, bizim siyasi muhaliflerimizin yapabileceği işler olmadığını anlatmak istiyorum. Onlar ha bire mazeret üretiyorlar. Onlar ha bire bahane bulmaya çalışıyorlar. Onlar oynamak istemeyen gelinin 'yerim dar' demesi gibi ha bire 'şu olsaydı olurdu, bu verilseydi yapardım, şöyle olmadığı için böyle oldu' gibi bahaneler bularak seçim öncesinde söyledikleri vaatleri yerine getirmemek için ellerinden gelenleri yapıyorlar. Bizim kitabımızda bahane yok. Bizim kitabımızda mazeret yok. Biz, insanımıza hizmet ve hatta daha da ötesinde gönüllere girmek, bütün dezavantajlı grupların, mağdurların, garibin sesi olmak gibi sosyal belediyeciliği de hayatımızın önemli bir parçası olarak hiç unutmaksızın onun gereğini yapma çaba içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

        Törendeki konuşmaların ardından Cumhur İttifakı´nın Ordu belediye başkan adayları tanıtıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT Müsteşarı Kalın, Hamas lideriyle görüştü
        MİT Müsteşarı Kalın, Hamas lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay adaylarını tanıttı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay adaylarını tanıttı
        Akdeniz'de Fener alayı!
        Akdeniz'de Fener alayı!
        Eğitimde müfredat değişikliği yolda
        Eğitimde müfredat değişikliği yolda
        "5'li savunma ve yüksek tansiyon"
        "5'li savunma ve yüksek tansiyon"
        "Yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim edeceğiz"
        "Yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim edeceğiz"
        "Güçlü oyun, güçlü Fenerbahçe!"
        "Güçlü oyun, güçlü Fenerbahçe!"
        "Palalı Sabri" cinayetinde flaş gelişme!
        "Palalı Sabri" cinayetinde flaş gelişme!
        Yayın hakları için 5 kurum şartname aldı
        Yayın hakları için 5 kurum şartname aldı
        İşte hem en çok sevilen hem de "asla yemem" denilen çorba
        İşte hem en çok sevilen hem de "asla yemem" denilen çorba
        Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak
        Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak
        ABD'de evin garajında eski nükleer füze bulundu
        ABD'de evin garajında eski nükleer füze bulundu
        İşte Türkiye'nin Heidi'si Hamdu Sena'nın hedefi
        İşte Türkiye'nin Heidi'si Hamdu Sena'nın hedefi
        Göç etmeyen tek köy neslini kurtardı!
        Göç etmeyen tek köy neslini kurtardı!
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Beşiktaş'tan iki bomba
        Beşiktaş'tan iki bomba
        46 yıl gecikmeli Kızıl Meydan hatırası
        46 yıl gecikmeli Kızıl Meydan hatırası
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Ordu'da "19. Çambaşı Kış Festivali" başladı
        Ordu'da "19. Çambaşı Kış Festivali" başladı
        AK Parti'li Yılmaz, Ordu'da belediye başkan adayları tanıtım töreninde konu...
        AK Parti'li Yılmaz, Ordu'da belediye başkan adayları tanıtım töreninde konu...
        Ordu'da ilçe belediyelere altyapı desteği verildi
        Ordu'da ilçe belediyelere altyapı desteği verildi
        Ordu'da yaylada karda ilerleyen ayı dron ile görüntülendi
        Ordu'da yaylada karda ilerleyen ayı dron ile görüntülendi
        Finans uzmanı KOSGEB desteğiyle kurduğu işletmede ailesiyle fındığa değer k...
        Finans uzmanı KOSGEB desteğiyle kurduğu işletmede ailesiyle fındığa değer k...
        Ordu'da judocular ulusal organizasyonlara hazırlanıyor
        Ordu'da judocular ulusal organizasyonlara hazırlanıyor